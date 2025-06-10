卓揆：新年度擘劃AI新十大建設 帶動信賴產業起飛

行政院長卓榮泰表示，政府將推動AI新十大建設，目前正由國發會、國科會研擬相關措施。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今舉辦「產業創新成果聯合頒獎典禮」，行政院長卓榮泰表示，有鑑於創新產業攸關國家體質提升，目前國發會、國科會等政府單位正在研擬AI新十大建設，期待新十大建設能帶動台灣下一波AI的蓬勃發展，帶動其他信賴產業同步起飛。

卓榮泰致詞表示，去年IMD世界競爭力評比中，台灣位居全球第8名，其中，有關政府效能的租稅政策與體制架構都較以往明顯進步，細項指標中，研發總支出佔GDP比例及企業研發支出占該企業GDP的比例，都是佔全球第3名，政府將持續鼓勵更多創新產業，擘劃未來國家整體質提升的量能。

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卓榮泰表示，五大信賴產業中，AI（人工智慧）是全力推動的重點，政府在新的一個年度中，希望能訂定AI的「新十大建設」，目前正由國發會、國科會及政府相關單位匯集，正全力研擬一套方案，涵蓋數位建設、基礎設施建設，期待新十大建設能帶動台灣下一波AI發展，連同半導體、軍工、安控、次時代通訊等其他信賴產業同步起飛。

卓榮泰續說，AI十大建設的奉行原則就是「AI產業化、產業AI化」，讓產業因AI導入而更有效率、更節省、發展更快，而AI本身形成一個強而有力的龐大產業體，所有百工百業都加入，構建完整的產業鏈。

經濟部長郭智輝表示，創新是推動產業發展的核心動力，也是社會穩定、國家進步的關鍵，每一項創新成果不僅是技術的突破，更是對台灣未來生活與社會的回應。

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