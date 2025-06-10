晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

卓揆：新年度擘劃AI新十大建設 帶動信賴產業起飛

2025/06/10 15:59

行政院長卓榮泰表示，政府將推動AI新十大建設，目前正由國發會、國科會研擬相關措施。（記者廖家寧攝）行政院長卓榮泰表示，政府將推動AI新十大建設，目前正由國發會、國科會研擬相關措施。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今舉辦「產業創新成果聯合頒獎典禮」，行政院長卓榮泰表示，有鑑於創新產業攸關國家體質提升，目前國發會、國科會等政府單位正在研擬AI新十大建設，期待新十大建設能帶動台灣下一波AI的蓬勃發展，帶動其他信賴產業同步起飛。

卓榮泰致詞表示，去年IMD世界競爭力評比中，台灣位居全球第8名，其中，有關政府效能的租稅政策與體制架構都較以往明顯進步，細項指標中，研發總支出佔GDP比例及企業研發支出占該企業GDP的比例，都是佔全球第3名，政府將持續鼓勵更多創新產業，擘劃未來國家整體質提升的量能。

卓榮泰表示，五大信賴產業中，AI（人工智慧）是全力推動的重點，政府在新的一個年度中，希望能訂定AI的「新十大建設」，目前正由國發會、國科會及政府相關單位匯集，正全力研擬一套方案，涵蓋數位建設、基礎設施建設，期待新十大建設能帶動台灣下一波AI發展，連同半導體、軍工、安控、次時代通訊等其他信賴產業同步起飛。

卓榮泰續說，AI十大建設的奉行原則就是「AI產業化、產業AI化」，讓產業因AI導入而更有效率、更節省、發展更快，而AI本身形成一個強而有力的龐大產業體，所有百工百業都加入，構建完整的產業鏈。

經濟部長郭智輝表示，創新是推動產業發展的核心動力，也是社會穩定、國家進步的關鍵，每一項創新成果不僅是技術的突破，更是對台灣未來生活與社會的回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財