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沒在工作也可保勞保 勞動部籲「5大類勞工」繼續投保維護權益

2025/06/10 16:09

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，勞工保險是「在職保險」，但勞工因特殊情況離開職場，還是能續保勞保。（記者李靚慧攝）勞動部勞動保險司司長陳美女指出，勞工保險是「在職保險」，但勞工因特殊情況離開職場，還是能續保勞保。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞保局統計，至114年3月底，全國勞保投保人數達1047萬人，不過，不少勞工因為生病、被資遣、遭受職災等特殊原因，沒辦法繼續工作，勞動部勞動保險司整理出５大類勞工，提醒依規定仍可繼續參加勞工保險，勿輕易退保喪失自身權益。

勞動保險司司長陳美女指出，勞工保險是「在職保險」，實際從事勞動的勞工，須符合「到職加保」、「離職退保」的規定，不過，根據「勞工保險條例」，當勞工參加勞保後，面臨特殊狀況時，即使無法繼續工作，還是可以參加勞工保險獲得保險保障。

保險司整理出的5大類勞工，包括「應徵召服兵役」、「依性別平等工作法規定辦理育嬰留職停薪」及「因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過1年，職業災害未超過2年」的勞工。

陳美女表示，上述3類勞工，與雇主須維持原有的勞動關係，也就是還是受雇於原有的公司，但因去當兵、申請育嬰留職停薪，或是因病留職停薪，無法繼續工作，在這段期間，雇主不可任意將其退保，還是要繼續為勞工投保。

第4類勞工，則是「勞保年資合計滿 15 年且經裁減資遣，勞工可自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付為止」，經統計至114年3月底有8107人。

陳美女解釋，這主要是勞工遭公司資遣、裁員等「非自願離職」狀況，當勞工當下年資已滿15年，卻沒到「一次請領老年給付」的年紀，可讓勞工「自願」繼續參加勞保，到符合請領老年給付的時間為止，保費則是勞工自行負擔8成、政府負擔2成。

第5類是發生職業災害的勞工，在「職災醫療期間終止勞動契約並退保，勞工得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日」，前2年保費自行負擔2成、政府8成，第3年起則是勞工、政府各負擔5成。統計至114年3月底有783人。

勞動部提醒，上述5大類勞工，除了第4和第5兩種情形，不得請領勞工保險傷病給付外，若發生生育、失能或死亡等保險事故，都可依規定請領勞保相關保險給付，讓勞工多一分保障。

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