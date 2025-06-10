和碩5月營收月減16.7％ 力拚下半年營運增溫

和碩5月營收856.85億元，月減16.7%、年減8%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子產品設計與製造服務（DMS）供應商和碩（4938）5月營收856.85億元，月減16.7%、年減8%，今年前5個月營收累計為4609.89億元、年增6.42%；對於後續展望，管理層維持上週五（6日）股東會看法，將透過啟動新一波產能全球重整策略，力拚下半年營運優於上半年。

和碩今年成功切入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，旗下新的墨西哥製造據點預計今年第3季正式量產，當地也已新增部分自動化產線，以因應下游客戶的訂單需求。此外，集團近年亦積極深耕電動車市場，除了美系龍頭廠成為長期合作夥伴外，第2、第3家電動車品牌合作案則將於今年底、明年初以及2027年陸續啟動。

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有鑑於美國對等關稅帶來的不確定性，台灣電子產業加速佈局美國與非中產能，和碩赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點，並同步在馬來西亞、印度、東南亞持續擴大產能，馬來西亞廠區第2季已順利量產出貨，印度廠則預計下半年將推出網通新產品。

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