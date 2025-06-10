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美願為稀土放寬中國晶片管制 哈塞特：不含輝達H20晶片

2025/06/10 16:12

白宮經濟顧問哈塞特透露，若北京當局同意加快稀土出口，美方願意放寬對中國的晶片出口管制，但不包括輝達AI晶片H20。（彭博資料照）白宮經濟顧問哈塞特透露，若北京當局同意加快稀土出口，美方願意放寬對中國的晶片出口管制，但不包括輝達AI晶片H20。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中第二階段貿易談判6月10日繼續在倫敦舉行，美方官員透露，若北京當局同意加快稀土出口，川普總統願意放寬對中國的晶片出口管制，但不包括輝達AI晶片H20。

　白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）6月9日接受CNBC訪問表示，川普政府預期在與中方代表握手後，美國的出口管制將放鬆，中國也會大量釋出稀土。

　哈塞特這番談話暗示，川普願意將晶片出口管制擺上談判桌，代表華府政策出現重大轉向，與前朝拜登政府作法不同，拜登政府任內實施全面性的出口管制，以阻止中國取得美國的先進晶片技術，來用於軍事發展。

　《華爾街日報》、科技新聞網站《Wccftech》則報導，哈塞特強調，放寬出口管制的晶片並不是指「非常、非常高階的輝達晶片，我指的是其他對中國也很重要的半導體」。在被問到華府是否放寬輝達特別向中國設計和供應的H20晶片時，哈塞特說，這並非考慮中的選項。

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