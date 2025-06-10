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市值型ETF「銅板化」 法人看報酬率穩定度更重要

2025/06/10 15:56

市值型ETF「銅板化，法人看報酬率穩定度更重要。（資料來源:各投信）市值型ETF「銅板化，法人看報酬率穩定度更重要。（資料來源:各投信）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣50 ETF（0050）即將進行「一拆四」股價分割，帶動市場對台股ETF「銅板化」趨勢的高度關注。法人指出，拆股雖可提升流動性與參與意願，但對長期投資人而言，ETF的指數設計與風險控制機制攸關報酬穩定性的關鍵。

目前市場上主要5檔市值型ETF，包括元大臺灣卓越50（0050）、富邦台灣采吉50（006208）、保德信市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50（009804）與華南永昌台灣優選50（009808），皆追蹤以市值為核心的代表性指數，但設計邏輯與個股權重上，仍存在顯著差異。

0050與006208為最早發行的市值型ETF，皆追蹤台灣50指數，涵蓋市值最大50家公司，具高度市場代表性。法人指出，兩者在指數設計上忠實反映市場結構，因此台積電占比皆接近60%，近年來受個股波動影響明顯，對於看好台積電者而言，仍是不少積極型投資人偏好的主動式布局工具。

009803則採用市值與股價動能雙因子篩選，強調彈性與短中期表現潛力。法人認為，此類策略性ETF適合追求績效機會的投資人，但在市場震盪期間，表現可能較為波動。

009808設計邏輯類似傳統市值型，但引入部分篩選機制進行優化，權重集中度略低於0050，仍以大型權值股為主。

009804同樣追蹤台灣50成分股，在指數編製上設有單一成分股上限30%的機制，實質壓低台積電等權值股比重，使整體配置更趨平均，降低集中風險。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，009804今日收盤價格約為11.34元，無須透過拆股即自然具備銅板入手優勢，且成分股與0050、006208兩檔追蹤臺灣50指數的ETF一模一樣，並具備半年配息機制，特別適合希望長期參與台股核心成分，同時又重視價格門檻與波動風控的穩健型與小額投資人。

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