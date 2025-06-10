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美國待售房屋創5年新高 賣家面臨嚴峻現實

2025/06/10 17:34

美國待售房屋創5年新高。（歐新社）美國待售房屋創5年新高。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國房地產公司Redfin最近發布的報告顯示，美國房屋總掛牌價較去年同期上漲20.3%，達到創紀錄的6980億美元（約20.8兆台幣），買家負擔不起高房價，造成全美待售房屋創五年新高。專家表示，房屋賣家面臨嚴峻現實，房市恐轉向買方市場。

根據《Fox News》報導，Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）表示，由於賣家數量超過買家，市場將在未來幾個月內發生轉變。

費爾韋瑟聲稱，房屋掛牌價格高是它們滯銷的原因。買家因負擔不起高價，所以正在退出市場。她補充，抵押貸款利率、保險費用和房產稅同樣很高，使買家難以接受。

費爾韋瑟強調，待售房屋需要降價。任何新上市的房屋都需要更保守的定價，否則賣家只能迫下架或閒置。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟表示，由於賣家數量超過買家，市場將在未來幾個月內發生轉變。（Redfin官網）Redfin首席經濟學家費爾韋瑟表示，由於賣家數量超過買家，市場將在未來幾個月內發生轉變。（Redfin官網）

據Redfin稱，4月全美待售房屋數量同比增長16.7%，達到五年來的最高水平，這很大程度上是由於抵押貸款利率鎖定效應（Lock-in Effect）有所緩解，以及房主在經濟不確定性下試圖套現。房屋待售時間也比一年前增加近一周。據該房地產公司稱，待售時間超過兩個月的房屋庫存比例也不斷增加。

鎖定效應是指，一旦一種技術或標準在市場上確立，即使有更好的替代方案出現，市場也難以轉換到替代方案，而是繼續使用已有的技術或標準。

專注於場外交易的房地產公司Pending的創始人羅伯茲（Noel Roberts）聲稱，賣家無法再依賴稀缺性。隨著房屋庫存的增加，賣家需要制定更明智的策略。他補充，這也為擁有更多議價空間的買家提供了機會。

羅伯茲認為當前的環境「與其說是厄運，不如說是紀律」。他強調，適應環境的賣家會賣出房屋，而保持活躍的買家更有可能找到物有所值的房產。

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