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榮惠5月營收月增2.3％ AI伺服器訂單開始出貨

2025/06/10 15:34

榮惠董事長劉世璘指出，香港AI伺服器訂單已開始出貨，有助獲利表現。（榮惠提供）榮惠董事長劉世璘指出，香港AI伺服器訂單已開始出貨，有助獲利表現。（榮惠提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠榮惠-KY（6924）5月合併營收為1.36億元，月增2.3%，年減6.03%，累計前5個月營收達7.14億元，年增5.9%，榮惠董事長劉世璘指出，香港AI伺服器訂單已開始出貨，將可降低泰國市場變動所帶來的潛在衝擊。

榮惠5月營收較去年同期下滑，主要因近期新台幣兌美元匯率升值，若以美元計價，為450.5萬美元，略高於去年5月的449.6萬美元，整體而言，5月營收表現符合原先預期。

劉世璘表示，儘管5月營收受匯率等外部因素波動影響，但整體接單與出貨節奏仍持續穩定，AI伺服器相關產品陸續出貨，預期將持續為後續營收注入正向推力，香港市場的新型應用訂單佈局已初見成效，成為公司重要成長動能之一。

在主要市場方面，劉世璘表示，公司持續優化產品組合與出貨策略，靈活應對區域需求調整，並觀察日系油電車與新興客戶的市場變化，未來亦將擴大智慧製造與高效能產品佈局，期待能降低泰國市場變動所帶來的潛在衝擊。

展望後市，劉世璘指出，AI伺服器訂單雖採淨額法認列營業收入，對營收貢獻有限，但對公司獲利帶來強勁動能，已成為公司轉型發展高階應用重要策略方向，將持續推進區域全球佈局並強化核心競爭力。

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