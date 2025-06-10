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長榮航5月營收182.86億元 看好暑假旺季西雅圖增班

2025/06/10 15:36

長榮航5月營收182.86億元 。（長榮航空提供）長榮航5月營收182.86億元 。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）5月合併營收達182.86億元，月減1%，年增1.1%，客運營收達114.83億元，月減2.9%，貨運營收達45.82億元，月增3.29%。

長榮航空6月9日起與波蘭航空啟動共用班號合作，持續布建歐洲航網，而隨著美中關稅休兵90日，長榮航空預期7月前後，空運市場有望出現「海轉空」效應。

客運方面，受惠於5月初的五一連假、日本黃金週及月底的端午連假效應，進一步推升旅遊熱度，帶動訂位需求，短程航線整體載客率近80%。另隨著北美自5月中旬起陸續進入暑假旺季，再加上COMPUTEX舉辦帶動商務旅客往返需求，長程航線整體載客率近85%。此外為因應暑假旺季，西雅圖航線即日起至9月12日止，每週由10班增至12班，目前台灣飛往北美每週共提供89個航班。

貨運方面，美中雙邊關稅政策放緩，帶動中國空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空將持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營收穩定增長。

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