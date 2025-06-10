機械業出口連4紅 機械公會：匯率衝擊大於對等關稅

機械公會公布1到5月台灣機械設備進出口統計速報。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會今（10日）公布台灣機械設備進出口統計速報，5月機械出口年增8.9%、寫連4紅，前5個月也年增5.7%，台灣機械產業呈現「緩步回溫」，不過，全球政經情勢不明、新台幣匯率升值幅度加大影響企業獲利。機械公會強調，目前美國已是我最大出口市場，相較對美國關稅衝擊，新台幣較鄰近競爭對手國大幅升值的影響層面更為廣大，廠商會遭受匯損、失去訂單等，呼籲政府適時協助匯率穩定。

機械公會統計，5月機械出口27.79億美元、年增8.9%。以新台幣計算860.12億元，年增4.0%。機械公會指出，以美元或新台幣計價，兩者相差已近5%，

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機械公會指出，美、中兩國目前為我兩大市場，因4月初美國對外實施對等關稅政策，但暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，機械公會觀察，我前5月對美國出口金額32億美元，大於中國的28.2億美元。

機械公會強調，美國目前已是台灣機械最大出口市場，實施對等關稅可能影響台灣機械產品出口美國市場，但相較對美國關稅衝擊，新台幣大幅升值的影響層面「更為廣大」。

公會指出，外銷所得美元最終仍需轉換為新台幣來支付企業營運所需，面對新台幣升值較其他國家強勢，不僅匯兌損失影響獲利，更可能造成外銷價格較競爭對手國高而失去接單機會，政府宜適時「協助匯率穩定」。

機械公會表示，近期新台幣匯率仍較亞洲其他國家強勢，4月底新台幣呈現跳水式升值後，6月初已突破30元關卡，6月9日收盤價為29.931，分析從4月1日起到6月9日收盤止，新台幣升值幅度達9.8%，日圓卻僅升值3.4%，人民幣更僅升值1.1%。對於以外銷為主的台灣機械產業，企業經營面臨挑戰。

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