立榮航空斥資近131億元 向法購入19架ATR 72-600

立榮航空今（10）日宣布將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢。（立榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕立榮航空今（10）日召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元、約台幣130.79億元，並額外保留3架航機之採購選擇權。立榮航空表示，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢，以因應國內線市場需求，進一步提升整體營運效能與市場競爭力。

立榮航空指出，此次新購的ATR72-600，配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，不僅節能環保亦能有效提高營運效益。

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立榮航空現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化。

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