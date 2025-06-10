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星宇航空5月營收月減年增 看好暑假旺季日本增班

2025/06/10 15:40

星宇航空5月營收月減年增。（星宇航空提供）星宇航空5月營收月減年增。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）5月在客運營收月減、貨運營收月增下，單月營收為34.18億元，月減4.9%，年增率32%。1~5月累計營收達182.1億元，較去年同期成長37%，創歷年同期新高。

星宇5月客運營收26.52億元，月減8.6%，年增20%。貨運方面，5月貨運營收為4.23億元，月增12%，年增74%。星宇航空表示，隨著夏季來臨，生鮮蔬果產品將進入出貨旺季，加上電子產品出貨持穩，整體市場需求維持良好動能，針對美國商品進口政策變化，將持續密切關注走向，以因應市場可能變化。

星宇航空將在本周五（13日）舉行股東會，進一步釋出下半年展望。

星宇航空自6月2日起正式啟航北美市場第四個航點台北-加州安大略航線，開航初期每週營運4班。目前，星宇航空每週共營運28班直飛北美西岸四大城市，穩健布局跨太平洋航線。同時，星宇航空也看好亞利桑那州的半導體相關產業發展，以及投資所帶來的日益增長商務旅行需求，預計於明年初開闢台北-鳳凰城航線，進一步強化北美航網佈局。除商務市場外，星宇航空亦積極拓展度假航線，預計於8月22日開航台北－宮古島航線，為旅客增添另一處海島度假新選擇。

迎接暑假旺季需求，星宇說，針對熱門東北亞航點進行增加班次，在日本沖繩航線方面，台北出發航班自8月至9月初，將由每週7班增為每週10班；台中出發航班則自8月至10月期間，由每週6班增為每週10班。

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