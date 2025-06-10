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維田5月營收年月雙增 第2季營運優於首季

2025/06/10 15:36

維田5月27日召開股東常會，完成董事會全面改選，共選出9位董事（含4位獨立董事），並於會後董事會中一致推選李傳德續任董事長。（資料照）維田5月27日召開股東常會，完成董事會全面改選，共選出9位董事（含4位獨立董事），並於會後董事會中一致推選李傳德續任董事長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）5月合併營收達8837萬元，月增6.21%、年增5.34%，前5月營收累計為3.78億元、年增3.32%。維田指出，5月雖受新台幣匯率波動影響，訂單仍逐步升溫，整體業績年月雙增，預期第2季營運將優於第1季，全年可望逐季回溫，下半年展望審慎樂觀。

維田表示，儘管國際經濟情勢與美國經貿政策仍具不確定性，且新台幣升值影響出口表現，但客戶端出貨狀況已改善，拉貨時程轉趨緊湊，產品送樣與新專案能見度回升。公司持續布局AI領域，AI邊緣運算應用與智慧交通當中的充電樁新案預期將挹注營運動能。

維田在剛落幕的「台北國際電腦展COMPUTEX 2025」中，維田以AI為主軸展出多項研發成果，包括AI邊緣運算解決方案、企業用AI伺服器、智慧製造整合平台等，聚焦智慧製造、智慧交通與智慧醫療3大應用場域。公司並發表具ATEX/IECEx國際防爆認證的新型工業電腦，可應用於石化、礦業與天然氣生產等高風險環境，期望搶攻歐美能源市場商機。

拓展海外方面，維田將於6月18日至21日赴泰國參加「Manufacturing Expo 2025」，與台灣精品及外貿協會共同展出，持續深耕東南亞市場。公司於5月27日召開股東常會，完成董事會全面改選，共選出9位董事（含4位獨立董事），並於會後董事會中一致推選李傳德續任董事長。

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