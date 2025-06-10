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重大網路攻擊後 全食超市主要經銷商被迫關閉系統

2025/06/10 16:26

全食超市主要食品經銷商聯合天然食品公司，在遭受大規模網路攻擊後將部分系統下線。圖為全食超市。（蓋帝圖像）全食超市主要食品經銷商聯合天然食品公司，在遭受大規模網路攻擊後將部分系統下線。圖為全食超市。（蓋帝圖像）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合天然食品公司（UNFI）是美國最大的上市健康食品批發商之一，也是全食超市（Whole Foods）的主要食品經銷商。該公司發現系統遭受大規模網路攻擊後，已將部分系統下線。

根據《CNN》報導，聯合天然食品公司表示，已發現系統中存在未經授權的活動，並在調查期間主動下線部分系統。該公司還聯繫了執法部門尋求幫助，正在「評估未經授權的活動」，並在網路攻擊後努力恢復系統。

聯合天然食品公司在周一提交的監管文件中指出，其資訊技術系統於6月5日發生故障，導致公司業務營運暫時中斷。

聯合天然食品公司生產自有品牌和新鮮食品，並向包括全食超市在內的3萬多家雜貨店出貨。目前該公司尚未就其受影響情況發表評論。

一些全食超市的顧客在社群媒體上表示，他們看到了空空如也的貨架。Reddit上的一張圖展示了一台空冰箱，冰箱上貼著一塊寫著「部分商品暫時缺貨」的牌子。

聯合天然食品公司聲稱，它正在與供應商和客戶「密切合作」，以「盡可能減少干擾」。在早盤交易中，該公司股價下跌超過9%。

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