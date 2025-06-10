台積電5月營收3205.16億元，創歷史次高（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受客戶拉貨與台幣升值等因素交織影響，今（9）日公布5月營收為3205.16億元，月減8.3%、年增39.6%，創單月營收歷史次高；今年前5月累計營收達1兆5093億元，年增42.6%，創歷年同期新高。

受惠客戶對5、3奈米續拉貨強勁的動能，台積電預估第二季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

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但因近月以來新台幣急升，超過台積電預估匯率32.5元，新台幣每升值1%，影響台積電營業利益率下降0.4個百分點。董事長暨總裁魏哲家日前表示，新台幣升值，對台積電影響大，辦法就是「努力做」，將技術維持世界第一，賣該有的價值，此暗示台積電先進製程將漲價，以維持獲利目標。

魏哲家並持續看好AI，強調公司「生意很好」，AI對台積電先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%。

台積電今股價收1045元、大漲40元，漲幅3.98%，成交量4.46萬張，顯示短期雖有匯率與美國關稅的變數，投資人仍看好台積電技術領先的競爭優勢。

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