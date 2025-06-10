專家揭露美國應對與中國長期競爭的秘密武器

傳統基金會中國戰略高級研究員皮爾斯伯里說，對美國而言關鍵在於釋放自身經濟。（彭博社）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美中貿易談判週一在英國倫敦展開，傳統基金會中國戰略高級研究員皮爾斯伯里（Michael Pillsbury）同日在《Fox News》的「Varney&Co.」節目中表示，美國有一個「秘密武器」應對與中國的長期競爭，那就是釋放自身經濟。

根據《Fox News》報導，皮爾斯伯里指出，對美國而言關鍵在於釋放自身經濟。總統川普已經開始一系列舉措，這將成為美國與中國進行長期競爭的秘密武器。

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皮爾斯伯里聲稱，有一群評論員被他稱為極端分子，他們把中國描繪成一個軟弱、瀕臨崩潰、失業率慘不忍睹的國家。他們甚至用上「絕望」（Desperate）這個詞說中國，說中國迫切希望與美國達成協議。

皮爾斯伯里說，若情況真如極端評論員所述，那中美週一的談判只會持續兩三個小時。

皮爾斯伯里指出，美國與中國進行長期競爭的秘密武器在於釋放自身經濟。（法新社）

皮爾斯伯里強調，中國實際上相當強大，還發現了可以打的稀土牌，讓美國陷入絕境。他警告，在最糟的情況下美國晶片和電池製造商以及稀土工廠，可能會徹底關閉。

針對美中展開的談判，皮爾斯伯以賭博形容。皮爾斯伯里說「談判將讓我們了解中國到底有多強大，以及我們到底有多強大，我們將不斷尋找答案。這是即將發生的一場賭博。」

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