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0050「1拆4」最後交易日買氣爆表 零股交易突破208萬股

2025/06/10 13:06

0050「1拆4」最後交易日買氣爆表，零股交易突破208萬股（資料照）0050「1拆4」最後交易日買氣爆表，零股交易突破208萬股（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股ETF元老0050（元大台灣50）進行「1拆4」分割作業，今（10）日為拆分前最後交易日，統計至中午12點50分盤中零股交易量衝出208.89萬股，不僅創6月來第2大成交量，更較前一交易日全天零股交易量98.6萬股倍增。

0050盤中交易量突破200萬股，來到208.89萬，較前1交易量多出110.29萬股，，較市值型的同類商品富邦台50（006208）高出65.17萬股。

0050午盤股價上漲4.9元或2.67%，暫報188.6元。至中午12點，54分，盤中零股交易以台積電（2330）513.42萬股最高，0050以208.89萬股居次，006208以143.72萬股排名第3，群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高息（00878）各以101.24萬股、91.61萬股交易量排第4、第5名。

依照元大投信公告，0050預定明（11）日至下週二（17日）將暫停交易，週三（18日）恢復交易後，交易價格即為分割後，而原本持有0050的投資人，在1拆4比例下，持有股數將乘4倍，最少持有250股就會轉為1張。

據集保結算所截至2025/6/6當週資料，0050投資人數110.9萬，其中零股投資人數為67.2萬，為零股人數最多的ETF，平均持有零股數為248股，在1拆4的架構下，持有250股以上的零股投資人將轉為一張以上，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。

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