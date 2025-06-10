拓展電動車產業 外交部將籌組拓銷團赴墨西哥、巴西交流

外交部國際合作及經濟事務司副司長林美呈10日表示，外交部今年將籌組中南美洲電動車拓銷團，邀請國內電動車業者赴墨西哥、瓜地馬拉、巴西等國交流，促進合作。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部推動以「五大信賴產業」為核心的「榮邦計畫」八大旗艦計畫，積極拓展台灣與友邦及友好國家的經貿合作。外交部國際合作及經濟事務司副司長林美呈今（10）日表示，外交部今年將籌組中南美洲電動車拓銷團，邀請國內電動車業者赴墨西哥、瓜地馬拉、巴西等國交流，促進合作。

林美呈今日於外交部例行記者會表示，為拓展台灣與友邦、友好國家的經貿合作，外交部委託財團法人中華民國對外貿易發展協會辦理本年度海外商展暨市場推廣計畫，透過籌組訪問團參加國際商展，或赴友邦自辦臺灣商展，全力強化我國與各國之經貿連結，深化多邊合作基礎。

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林美呈指出，為拓展我國電動車產業版圖，外交部將於今年籌組「2025年中南美洲電動車拓銷團」，邀請國內電動車及供應鏈業者前往墨西哥、瓜地馬拉、巴拉圭及巴西等國交流，促進合作，協助在地業者認識台灣在綠能與智慧交通之領先技術與實力。

林美呈說明，外交部也將於今年7月辦理「台灣帛琉商品暨文化展」，展現我國經貿及文化軟實力，鞏固我國與太平洋友邦之深厚友誼，同月也將參加「巴拉圭博覽會暨巴西貿易洽談會」，博覽會中的「台灣館」是每年展會的亮點，預計將吸引巴拉圭政要及各界貴賓蒞臨參觀，宣傳我國產品與國家形象。

林美呈也表示，我國也預計於9月參加「2025年史瓦帝尼國際商展」及「2025年波羅的海生命科學論壇暨展覽」，展現「總合外交」的具體成果，進一步提升台灣在全球生技產業的能見度及影響力；11月則規劃組團參加「2025年瓜地馬拉五金建材展」，展現我國對瓜地馬拉經貿夥伴關係之堅定承諾，預計設置「永續綠能專區」，協助瓜地馬拉推動綠色產業轉型，提升我國企業在中美洲市場的能見度。

林美呈指出，今年11月，外交部也將在友邦聖露西亞舉辦「2025年聖露西亞臺露夥伴關係展」，配合當地產業需求辦理，並擴大邀請我國永續觀光業者參展，協助推動聖露西亞永續觀光發展，落實「永續觀光」旗艦計畫。

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