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美國2025年零售業裁員人數比去年激增274％！

2025/06/10 13:07

高佳菁／核稿編輯

傑西潘尼和梅西百貨等知名百貨零售商宣布，將於2025年關閉門市。圖為傑西潘尼。（蓋帝圖像）傑西潘尼和梅西百貨等知名百貨零售商宣布，將於2025年關閉門市。圖為傑西潘尼。（蓋帝圖像）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據指導培訓公司Challenger, Gray & Christmas的最新報告，截至今年5月僱主已宣布裁員約69.6萬人。報告表示，政府效率部（DOGE）發起的裁員行動是2025年大量裁員的主要原因，而零售業是繼聯邦政府之後裁員人數第二多的行業，比2024 年增長了274%。

根據《Fox News》報導，報告指出受聯邦政府裁員行動波及的有政府內部職位、承包商以及因聯邦資金削減和合約終止而裁員的私人非營利組織。

報告也將經濟和市場狀況列為裁員原因之一，一些零售商在經濟壓力下關閉門市，有些則被迫申請破產並徹底關閉業務。

零售業全年裁員人數接近7.6萬人，是繼聯邦政府之後裁員人數第二多的行業，與2024年相比增加了274%。

零售業全年裁員人數接近7.6萬人，是繼聯邦政府之後裁員人數第二多的行業。（歐新社）零售業全年裁員人數接近7.6萬人，是繼聯邦政府之後裁員人數第二多的行業。（歐新社）

傑西潘尼（JCPenney）和梅西百貨（Macy's）等知名百貨零售商宣布，將於2025年關閉門市。時尚零售商Forever 21宣布關閉數百家門市，逐步關閉業務，主要原因是Shein和Temu的競爭。美國藥店來德愛（Rite-Aid）、沃爾格林（Walgreen）也宣布關閉門市。

手工藝品零售商Joann在一年內第二次聲請破產後，2月宣布將關閉所有門市。這家以經營各種布料而聞名的商店，曾在美國擁有800多家門市。在最近一次聲請破產後，其所有剩餘門市已於5月底關閉。

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