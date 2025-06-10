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所羅門擴大業務觸角 全年AI營收可望倍增

2025/06/10 11:58

所羅門董事長陳政隆今日主持股東會。（記者方韋傑攝）所羅門董事長陳政隆今日主持股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化與工業視覺廠商所羅門（2359）董事長陳政隆今日在股東會後表示，旗下AI業務今年營收有望較去年「超過1倍成長」，應用觸角從製造業拓展至零售、礦業、物流與醫療領域。因應市場高度變化，公司不會自行投入機器人製造，而是專注於軟體研發與平台整合，與國內外機器手臂廠商建立合作關係，精進合併毛利率與產品彈性。

所羅門5月合併營收為3.15億元，月增6.6%、年增20.3%；累計前5月營收達18.26億元，年增38.09%。陳政隆認為，儘管短期仍有來自於外在環境的不確定因素，但來自AI軟體平台的業務表現持續強勁，今年下半年仍保持審慎樂觀。

陳政隆指出，AI軟體平台業務目前已導入半導體、汽車、精品、引擎等傳統製造業應用，也有客戶將其搭配擴增實境（AR）技術用於零售與礦場監測等場景。此外，所羅門亦與台灣榮總與核研所合作，將AI平台應用於癌症偵測，目前已有初步成果。雖然醫療領域並非公司主力，但若有潛在需求，會提供系統進行測試與導入。

「我們不會去做四足或人型機器人本體，我們的強項是軟體平台，不是硬體製造」，陳政隆直言，公司選擇與他牌機器人搭配，如與丹麥、中國機器人廠合作推出整合式方案，不僅可提升單價，也不需承擔硬體生產壓力，讓公司能聚焦在高毛利率的軟體核心。

陳政隆說，目前公司的客戶群體不僅產業類型分散，地理區域更涵蓋全球各大州，且沒有任何單一客戶營收占比超過5%。客戶平均回購率維持在3至4成，已有不少客戶進入第3、第4次回購，顯示公司的AI平台業務已逐步建立起長期合作基礎。

陳政隆補充，所羅門現階段的AI技術應用領域仍以製造業為最大宗，但非製造類的應用需求正在快速崛起，尤其是AI與AR（擴增實境）結合後的延伸性更加強勁。針對不同市場，公司將依照應用需求挑選合適的合作機器人品牌，維持彈性並降低供應鏈風險。

展望後市，陳政隆表示，雖然下半年宏觀變數仍多，但所羅門因業務模式以軟體為核心、客群與區域分布高度分散，因此較不易受到單一產業波動或特定區域稀土出口管制等影響，公司內部對AI平台業務持續看好，也將持續拓展國際合作與應用廣度。

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