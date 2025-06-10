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川普關稅新政 美國商會：對台灣不公平且提高美國成本

2025/06/10 12:01

台灣美國商會今發表2025台灣白皮書。（記者廖家寧攝）台灣美國商會今發表2025台灣白皮書。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會今發布「2025台灣白皮書」，對華府建言中明指，美國針對台灣商品所施加的新關稅與擬議關稅措施，對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高了美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。

在地緣政治風險升高與全球經濟版圖重組下，商會強調，台灣有機會強化其在全球供應鏈中的關鍵角色，並在戰略性產業中發揮領導地位。

商會指出，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益擴大，是美國最值得信賴且表現優異的夥伴之一，在維護印太地區和平穩定上扮演不可或缺的角色。

對華府建言中，首項建言是呼籲美國政府持續對台灣國防提供跨黨派支持，確保已核准軍售案的即時交付，並促進台灣企業更深入參與美國國防供應鏈。

此外，商會也鼓勵恢復美國內閣級官員訪台，以推動雙邊在貿易、能源、醫療等領域的實質合作。

商會指出，美台避免雙重課稅協定有望突破多年僵局，呼籲儘速解決這項長期障礙。缺乏協定將持續影響台灣企業在美國投資，尤其是在半導體供應鏈中希望擴大在美布局的廠商。

白皮書也指出，美國針對台灣商品所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高了美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。

對此，商會呼籲美國調整關稅政策，與提升國內產業競爭力及鞏固經濟夥伴關係的戰略目標一致。

最後，商會呼籲美國支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（Interpo！）。商會指出，台灣被排除在外不僅妨礙全球合作，也對2300萬台灣人民的健康與安全帶來不必要的風險。

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