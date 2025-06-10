晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

軍人加薪案通過 卓榮泰：將依憲政精神提出救濟

2025/06/10 11:54

卓榮泰上午出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」（記者田裕華攝）卓榮泰上午出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」（記者田裕華攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院會今天通過「軍人待遇條例」修正草案，不過，行政院長卓榮泰上午受訪表示，如果加薪條例又通過，顯然違背「預算法」規定與「憲法」精神，希望立法院不要重蹈覆轍，否則行政院絕對依照憲政精神提出救濟。

卓榮泰上午出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」，他會前受訪指出，「預算法」第91條明文規定，立法院用法律案大幅增加中央政府歲出時，一定要徵詢行政院，如果今天加薪條例又通過，顯然完全違背預算法的規定，也違背了憲法的精神。他說，對於國軍的福利，行政院日前已基於國家財政的考量做了酌升，不能再用這樣方式，違背「預算法」及「憲法」規定，

他表示，最近只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導統刪939億元，還要政院自行刪除636億的幾位主導委員更是惱羞成怒，這些都無濟於事，現在是要解決中央政府預算被大幅刪減之後，縮減地方補助是必然的結果，地方政府也不必過度焦慮，因為所有資料看起來，除了南投縣之外，今年地方政府財源都比去年預算要高，也可以說都是史上最高預算，就算中央政府酌減一些補助後還是最高，按他們的邏輯都應該會把事情做好。

卓榮泰表示，也請地方政府安心，中央依法該補助的，一塊錢不會少，但中央政府被刪減那麼多預算，被刪減2076億元，其中636億元無法從其他地方自行刪除，所以酌減地方補助是必然現象，「我們會一起度過這樣的難關」。不過，也希望立法院不要重蹈覆轍，違反「憲法」、「預算法」，否則行政院絕對依照憲政精神提出救濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財