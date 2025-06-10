軍人加薪案通過 卓榮泰：將依憲政精神提出救濟

卓榮泰上午出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」（記者田裕華攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院會今天通過「軍人待遇條例」修正草案，不過，行政院長卓榮泰上午受訪表示，如果加薪條例又通過，顯然違背「預算法」規定與「憲法」精神，希望立法院不要重蹈覆轍，否則行政院絕對依照憲政精神提出救濟。

卓榮泰上午出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」，他會前受訪指出，「預算法」第91條明文規定，立法院用法律案大幅增加中央政府歲出時，一定要徵詢行政院，如果今天加薪條例又通過，顯然完全違背預算法的規定，也違背了憲法的精神。他說，對於國軍的福利，行政院日前已基於國家財政的考量做了酌升，不能再用這樣方式，違背「預算法」及「憲法」規定，

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他表示，最近只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導統刪939億元，還要政院自行刪除636億的幾位主導委員更是惱羞成怒，這些都無濟於事，現在是要解決中央政府預算被大幅刪減之後，縮減地方補助是必然的結果，地方政府也不必過度焦慮，因為所有資料看起來，除了南投縣之外，今年地方政府財源都比去年預算要高，也可以說都是史上最高預算，就算中央政府酌減一些補助後還是最高，按他們的邏輯都應該會把事情做好。

卓榮泰表示，也請地方政府安心，中央依法該補助的，一塊錢不會少，但中央政府被刪減那麼多預算，被刪減2076億元，其中636億元無法從其他地方自行刪除，所以酌減地方補助是必然現象，「我們會一起度過這樣的難關」。不過，也希望立法院不要重蹈覆轍，違反「憲法」、「預算法」，否則行政院絕對依照憲政精神提出救濟。

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