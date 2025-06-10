動用一切措施救市！中國搬10.9兆人民幣資金支持房地產

中國正動用約10.9兆人民幣的住房公積金，用於拯救房地產市場。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國正動用一筆常被忽略的資金，約10.9兆人民幣（約新台幣45.6兆元），用於拯救房地產市場，為民眾提供銀行抵押貸款以外的替代方案。

《彭博》報導，住房公積金是中國政府的一項儲蓄計劃，用於幫助民眾購屋。隨著銀行在獲利挑戰面前變得更加謹慎，住房公積金已成為日益重要的增資手段。住房公積金的貸款發放速度已超越銀行，去年未償還的抵押貸款餘額達8.1兆人民幣（約新台幣33.9兆元）。

請繼續往下閱讀...

中指控股研究總監陳文靜（Chen Wenjing）表示，在支持房地產市場的各項政策中，住房公積金政策堪稱一流。房市持續承壓，許多地方政府都利用這項政策來減輕居民的房貸負擔。這項政策是中國在30年前向新加坡借鑑的，要求勞工和雇主每個月向一個資金庫繳錢，該資金庫可以發放抵押貸款，利率通常低於銀行。

中國國家主席習近平承諾協助中國扭轉低迷的房市，應對外部衝擊。本（6）月，在美中互相指責對方違反5月達成的貿易休戰協議後，這項挑戰再次成為焦點。過去曾被賦予支持經濟重要工作的銀行，如今正在創紀錄的低利潤、獲利成長放緩和壞帳增加的困境中苦苦掙扎，使得公積金的重要性日益凸顯。

由於中國房市復甦依然脆弱，放鬆抵押貸款資金更顯重要。彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）分析師孔令儀（Kristy Hung）表示，中國前100家開發商今年的合約銷售額預計將下降至少10％，來到大約3.4兆人民幣（約新台幣14.2兆元），不到2020年高峰的3分之1。

過去，公積金的使用率一直未被充分利用，部份原因是這一制度存在許多限制。中國中產階級買房時通常會選擇組合貸款，一部份透過銀行貸款，利率較高，另一部份則從公積金貸款，額度較小，成本更低。個人可以獲得的公積金貸款通常額度有限，取決於多種因素，包括個人在公積金中投入的存款金額以及婚姻狀況，多數地方也限制個人用公積金支付頭期款。

不過自去年以來，中國許多城市開始放寬相關規範，據中指控股表示，今年至少有50個直轄市、城市放寬了公積金貸款的使用條件，包括提高貸款額度。最近，央行下調了住房公積金貸款利率，使其比銀行貸款利率低0.9個百分點。

大華繼顯（UOB Kay Hian）駐香港房地產分析師劉潔琦（Liu Jieqi）表示，雖然近期降息將購屋者的借貸成本降低了約3％，但降幅仍相當有限，不太可能引發房屋銷售反彈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法