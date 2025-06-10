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因應關稅、匯率變化 桃市府攜手工研院針對1.2萬家工廠問卷調查

2025/06/10 12:17

因應關稅、匯率變化，桃市府攜手工研院針對1.2萬家工廠問卷調查（資料照）因應關稅、匯率變化，桃市府攜手工研院針對1.2萬家工廠問卷調查（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有1萬2千家工廠，為了解美國調漲關稅及台幣升值對企業影響，桃園市政府與工業技術研究院合作進行問卷調查，內容聚焦企業在全球政經動盪下，針對生產營運、外銷佈局、海外投資等方面因應作為與政府支援需求，問卷無需提供公司機密資料，且資料僅由工研院作整體分析使用，作為後續研擬協助政策、向中央反映或推動國外合作的依據。

經濟發展局長張誠表示，為精準掌握企業需求、擬定更具前瞻與對策性的產業支援政策，即日起啟動線上問卷「面對外部衝擊之產業影響與因應調查」，邀請桃園在地工廠踴躍填答，讓市府聽見第一線的真實聲音，攜手打造更有韌性的營運環境；網址：https://zh.research.net/r/tycg_tw

張誠說，此次調查由經濟發展局主辦，工業技術研究院負責執行分析，資料僅作整體分析使用，請企業於7月31日前完成填寫，一起為產業發聲，也為桃園整體產業環境注入新動能，若有任何疑問，可洽詢03-3368777。

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