馬斯克被爆「白宮」吸毒 ! 川普「首次」公開回應 透露心聲

川普打破沉默，回應馬斯克在白宮吸毒事件。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據美國有線電視新聞網《CNN》引述消息人士稱，美國川普總統與馬斯克發生「網上罵戰」後，川普曾私下向助手和顧問詢問，馬斯克的行為是否與其「吸毒」有關。對於馬斯克被爆「白宮」吸毒的傳言， 川普總統也打破了沉默，首次公開回應。川普表示，我真的不知道，我希望沒有，我祝他一切安好。

美媒《The Daily Beast》報導，美國總統川普在昨（9日）在白宮稱，他不確定他的前DOGE負責人是否在白宮使用過「非法物質」，但「希望」他從未這樣做過。

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美媒指出，目前尚不清楚馬斯克在川普第二任期領導政府效率部期間，是否繼續服用過量藥物。但，馬斯克的行為依然反覆無常，曾被指控在今年1月的川普總統就職典禮上行納粹禮，並在接受採訪和公開露面時，顯得瘋狂且精神錯亂。

據報導，在上週川馬兩人鬧翻後，至今川普總統仍然沒有和他曾經的「第一個朋友」通話。但他表示，如果馬斯克打電話，他「不會有任何問題」。這也是川普總統首次公開談論馬斯克被爆吸毒事件。

就在馬斯克與川普反目之前，《紐約時報》曾於5月30日爆料，稱馬斯克在擔任川普「親密顧問」期間曾吸食過量毒品，並經常服用氯胺酮。隨後，馬斯克嚴厲駁斥這篇報導，稱其為假新聞，但他承認使用過氯胺酮，並稱這是醫生給他開的治療抑鬱症藥物。

馬斯克週一再次否認吸毒傳聞。他在社交平台 X 上回覆相關帖文時稱，自己曾接受大約3年的隨機藥物測試，沒有發現任何毒品或酒精的痕跡。

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