WWDC讓投資人期待落空蘋果股價波動不大 郭明錤這樣說

蘋果（Apple）2025年度全球開發者大會（WWDC 2025）於美東時間6月9日（台灣時間6月10日）正式登場。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）2025年度全球開發者大會（WWDC 2025）於美東時間6月9日（台灣時間6月10日）正式登場，但萬眾矚目的AI版Siri並未如預期亮相，令不少投資者期待落空。但值得注意的是，WWDC後，蘋果股價並未有劇烈波動，對此天風國際證券分析師郭明錤分析原因，認為與市場對蘋果的AI預期很低，以及部分投資人始終相信「蘋果終究會在AI領域佔有一席之地」有關。

郭明錤今（10日）稍早在社交平台X發文稱，對投資人來說，今年WWDC最重要的是蘋果的AI，其他的更新如介面設計都是次要。雖然AI競爭像一場馬拉松，而非單一事件決定輸贏，但今年WWDC應該讓大部分的投資人期待落空，特別是跟Google I/O的比較。

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對於WWDC後，蘋果股價波動不大，郭明錤稱原因就如期之前分析，即市場對蘋果的AI預期很低，另外也是有部分投資人始終相信「蘋果終究會在AI領域佔有一席之地」。

郭明錤表示，AI產業進展正加速中，此意味蘋果若不加大投資，跟競爭對手的差距恐將越來越大，這或許對蘋果的硬體在短期內影響有限，但這是蘋果在次世代消費電子產品 （如AR眼鏡） 的挑戰。

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