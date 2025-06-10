晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

撥雲見日！5月貿易陰雲消散 美國消費者情緒高漲

2025/06/10 12:20

高佳菁／核稿編輯

根據紐約聯邦儲備銀行週一發布的最新消費者預期調查，消費者5月對未來一年通膨的預期下降了0.4個百分點至3.2%。（蓋帝圖像）根據紐約聯邦儲備銀行週一發布的最新消費者預期調查，消費者5月對未來一年通膨的預期下降了0.4個百分點至3.2%。（蓋帝圖像）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據紐約聯邦儲備銀行週一發布的最新消費者預期調查，消費者5月對未來一年通膨的預期下降了0.4個百分點至3.2%。此調查標誌中美貿易戰的緩和，也顯示出美國消費者因貿易陰雲消散而情緒高漲。

根據《CNN》報導，這是自2022年11月後，短期通膨預期出現的最大月下降。當時物價上漲速度遠超預期，聯準會推出強力措施抑制數十年來的高通膨。

紐約聯邦儲備銀行數據還顯示，三年期和五年期通膨預期也下降，分別降至3%和2.6%。

聯準會密切關注近期、中期和長期通膨預期指標，因為這些指標可能成為消費者的自我實現預言。如果人們認為未來物價會上漲，他們現在可能會增加支出，甚至要求提高薪資。反過來說，面臨成本上升的企業最終可能會提高價格。

關稅和川普與中國談判時反覆無常的態度，本使美國消費者信心持續降低。消費者不僅擔心物價上漲，還擔心就業。例如紐約聯邦儲備銀行4月的調查顯示，失業率上升的預期達到了疫情初期以來的最高水準，但這些擔憂目前都已被平息。

關稅和川普反覆無常的態度，本使美國消費者信心持續降低。（美聯社）關稅和川普反覆無常的態度，本使美國消費者信心持續降低。（美聯社）

5月美國民眾認為未來全國失業率會升高的平均機率下降了3.3個百分點至40.8%。民眾自身的工作保障感也有所改善，離職預期下降了0.5個百分點至14.8%。

受訪者對失業後找到工作的可能性也更加樂觀，他們也感覺到收入有所改善。家庭收入預期增長中位數上升0.1個百分點至2.7%。

調查還顯示美國家庭財務狀況的各項預期都有所改善，包括信貸管道略有改善，以及拖欠債務的可能性有所降低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財