撥雲見日！5月貿易陰雲消散 美國消費者情緒高漲

高佳菁／核稿編輯

根據紐約聯邦儲備銀行週一發布的最新消費者預期調查，消費者5月對未來一年通膨的預期下降了0.4個百分點至3.2%。（蓋帝圖像）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據紐約聯邦儲備銀行週一發布的最新消費者預期調查，消費者5月對未來一年通膨的預期下降了0.4個百分點至3.2%。此調查標誌中美貿易戰的緩和，也顯示出美國消費者因貿易陰雲消散而情緒高漲。

根據《CNN》報導，這是自2022年11月後，短期通膨預期出現的最大月下降。當時物價上漲速度遠超預期，聯準會推出強力措施抑制數十年來的高通膨。

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紐約聯邦儲備銀行數據還顯示，三年期和五年期通膨預期也下降，分別降至3%和2.6%。

聯準會密切關注近期、中期和長期通膨預期指標，因為這些指標可能成為消費者的自我實現預言。如果人們認為未來物價會上漲，他們現在可能會增加支出，甚至要求提高薪資。反過來說，面臨成本上升的企業最終可能會提高價格。

關稅和川普與中國談判時反覆無常的態度，本使美國消費者信心持續降低。消費者不僅擔心物價上漲，還擔心就業。例如紐約聯邦儲備銀行4月的調查顯示，失業率上升的預期達到了疫情初期以來的最高水準，但這些擔憂目前都已被平息。

關稅和川普反覆無常的態度，本使美國消費者信心持續降低。（美聯社）

5月美國民眾認為未來全國失業率會升高的平均機率下降了3.3個百分點至40.8%。民眾自身的工作保障感也有所改善，離職預期下降了0.5個百分點至14.8%。

受訪者對失業後找到工作的可能性也更加樂觀，他們也感覺到收入有所改善。家庭收入預期增長中位數上升0.1個百分點至2.7%。

調查還顯示美國家庭財務狀況的各項預期都有所改善，包括信貸管道略有改善，以及拖欠債務的可能性有所降低。

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