晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

智崴董座歐陽志宏：全球主題樂園產業積極擴張 中東成新熱點

2025/06/10 11:00

智崴董座歐陽志宏表示，全球主題樂園產業積極擴長，中東成新熱點，而智崴也已取得標案。（業者提供）智崴董座歐陽志宏表示，全球主題樂園產業積極擴長，中東成新熱點，而智崴也已取得標案。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴資訊（5263）今（10）日召開股東會，去年營收13.9億元、年成長61%，每股稅後盈餘（EPS）1.1元，營收與獲利雙雙回升。董事長歐陽志宏表示，全球主題樂園產業積極擴張，特別是中東地區成為主題樂園新熱點，智崴已獲沙烏地阿拉伯地區客戶標案，將打造多座體感設備。

歐陽志宏指出，沙烏地阿拉伯政府推動「願景Vision 2030」計畫，特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴，智崴目前已獲沙烏地阿拉伯地區客戶標案，將為該客戶打造多座體感設備。

另外，迪士尼近期宣布將與當地知名休閒娛樂開發商Miral合作，在阿布達比亞斯島（Yas Island）打造第7座迪士尼主題樂園。Miral過往皆與國際品牌合作，共同開發與營運多項大型項目，包括法拉利世界、阿布達比華納兄弟樂園、阿布達比海洋世界以及多座飯店等，而智崴曾參與阿布達比華納兄弟樂園飛行劇院的建置，累積豐富中東市場執行經驗，有助於滿足當地客戶需求。

智崴表示，國際主題樂園正積極擴張，如迪士尼未來十年計畫投入600億美元，上海、香港迪士尼持續擴園，NBC環球將於英國建設首座歐洲環球影城，而智崴長期推動產品多元與高值化策略，具備高毛利率優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財