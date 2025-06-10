智崴董座歐陽志宏：全球主題樂園產業積極擴張 中東成新熱點

智崴董座歐陽志宏表示，全球主題樂園產業積極擴長，中東成新熱點，而智崴也已取得標案。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴資訊（5263）今（10）日召開股東會，去年營收13.9億元、年成長61%，每股稅後盈餘（EPS）1.1元，營收與獲利雙雙回升。董事長歐陽志宏表示，全球主題樂園產業積極擴張，特別是中東地區成為主題樂園新熱點，智崴已獲沙烏地阿拉伯地區客戶標案，將打造多座體感設備。

歐陽志宏指出，沙烏地阿拉伯政府推動「願景Vision 2030」計畫，特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴，智崴目前已獲沙烏地阿拉伯地區客戶標案，將為該客戶打造多座體感設備。

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另外，迪士尼近期宣布將與當地知名休閒娛樂開發商Miral合作，在阿布達比亞斯島（Yas Island）打造第7座迪士尼主題樂園。Miral過往皆與國際品牌合作，共同開發與營運多項大型項目，包括法拉利世界、阿布達比華納兄弟樂園、阿布達比海洋世界以及多座飯店等，而智崴曾參與阿布達比華納兄弟樂園飛行劇院的建置，累積豐富中東市場執行經驗，有助於滿足當地客戶需求。

智崴表示，國際主題樂園正積極擴張，如迪士尼未來十年計畫投入600億美元，上海、香港迪士尼持續擴園，NBC環球將於英國建設首座歐洲環球影城，而智崴長期推動產品多元與高值化策略，具備高毛利率優勢。

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