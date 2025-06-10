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第二波提前備貨潮浮現？ 高盛 : 中國6月初輸美海運貨櫃量增

2025/06/10 13:23

6月初，從中國到美國的貨櫃運輸活動逐漸增加，市場正關注，第二波提前備貨潮是否浮現。（資料照，彭博）6月初，從中國到美國的貨櫃運輸活動逐漸增加，市場正關注，第二波提前備貨潮是否浮現。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前美中兩國仍處在5月初時，雙方協議暫緩課徵3位數關稅的90天休兵期。《MarketWatch》報導，中國6月初輸往美國的貨櫃海運活動逐漸增加，讓投資人期待，在夏季運輸旺季到來前，可能出現避免關稅生效的第二波提前備貨潮。

研究人員表示，截至6月5日當週，中國對美國的貨運量增加了9%，但仍比去年同期低約25%。高盛認為，儘管一週的數據並不能代表整體趨勢，但仍是隱含著美國零售商可能正在提高庫存的可能性。

此外，另一個航運活動升溫的證據是夏季航運季節，從中國和東亞運往美國西海岸的海運貨櫃運費，最近一週跳漲94%、達到每40英尺標準箱近6000美元（約新台幣近18萬元）。

據報導，今年春季的備貨潮，幫助美國企業交出優異的第1季獲利，同時也為企業和一般民眾在面對關稅措施引發的成長上漲之際，提供因關稅導致成本上漲的緩衝。

高盛團隊表示，航運數據仍然是「波動」，在關稅和美國經濟前景依然不明朗之下，美國零售商和消費者仍然決定保持「放緩模式」。考慮到「動態的貿易環境」，每週數據的變化有助於提供概況。

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