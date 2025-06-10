晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》信驊：伺服器拉貨強勁 股價強漲

2025/06/10 10:38

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）5月合併營收衝上歷史新高，主要是客戶因關稅等不確定性提早拉貨，BMC（遠端伺服器管理晶片）訂單明顯增加，在大型CSP（雲端供應商）資本支出持續成長下，外資看好信驊未來表現，今日信驊股價跳空開高，早盤大漲逾7%。

截至10:20分左右，信驊股價大漲7.4%，暫報4425元，成交量約387張，已超越昨日全天。

因近來AI伺服器與一般伺服器訂單大增，信驊已上修第二季營收目標，單季營收可達19-20億元，信驊預估，今年前三季將有不錯成長，但第四季市況仍不確定，全年營收年增率有兩位數水準，可再創歷史新高。信驊除了打入輝達GB200伺服器供應鏈之外，也成功進入下一代GB300供應鏈。

信驊董事長林鴻明指出，今年AI伺服器BMC營收比重約20%，未來幾年有機會提升到30-50%，一般型伺服器BMC營收佔比80%，一般型伺服器因AI功能帶動，需求優於預期，看好今年營運表現可再創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財