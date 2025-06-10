焦點股》信驊：伺服器拉貨強勁 股價強漲

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）5月合併營收衝上歷史新高，主要是客戶因關稅等不確定性提早拉貨，BMC（遠端伺服器管理晶片）訂單明顯增加，在大型CSP（雲端供應商）資本支出持續成長下，外資看好信驊未來表現，今日信驊股價跳空開高，早盤大漲逾7%。

截至10:20分左右，信驊股價大漲7.4%，暫報4425元，成交量約387張，已超越昨日全天。

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因近來AI伺服器與一般伺服器訂單大增，信驊已上修第二季營收目標，單季營收可達19-20億元，信驊預估，今年前三季將有不錯成長，但第四季市況仍不確定，全年營收年增率有兩位數水準，可再創歷史新高。信驊除了打入輝達GB200伺服器供應鏈之外，也成功進入下一代GB300供應鏈。

信驊董事長林鴻明指出，今年AI伺服器BMC營收比重約20%，未來幾年有機會提升到30-50%，一般型伺服器BMC營收佔比80%，一般型伺服器因AI功能帶動，需求優於預期，看好今年營運表現可再創新高。

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