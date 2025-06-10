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技嘉H2啟動美國AI產線 板卡、筆電旺季動能強

2025/06/10 10:36

主機板與顯示卡大廠技嘉董事長葉培城今日主持股東會。（記者方韋傑攝）主機板與顯示卡大廠技嘉董事長葉培城今日主持股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕主機板與顯示卡大廠技嘉（2376）董事長葉培城今日在股東會後表示，下半年將啟動美國AI伺服器組裝線，展開終端製造部署，積極因應地緣政治與關稅壓力，提前卡位美國市場需求。AI伺服器與板卡今年需求穩定，將結合通路策略合作夥伴共同推升銷售表現。

葉培城坦言，美國近期可能出現的白宮政策與關稅變化，為科技產業帶來不確定性，特別是出口占比較高的企業，若台幣匯率於短期內快速升值，對廠商而言「會有非常危險的情況」。不過，他強調技嘉已做足準備，將致力將外部變數影響壓至最低，期望第2季整體表現「應該還OK」。

談及下半年展望，葉培城持審慎樂觀態度，認為全球景氣雖面臨挑戰，但AI伺服器與板卡的高單價、高附加價值產品將挹注動能，加上美國新組裝線導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，搶占CSP（雲端服務供應商）與企業客戶訂單。葉補充，美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。

針對近期匯率波動，葉培城坦言，台幣5月升值造成一定壓力，特別是公司仍有庫存產品是以舊匯率成本計算，若出貨時遭遇升值，會直接影響毛利率與營業利益。強調若升值是有節奏、可預期的，廠商尚可調整，但若如上次般短期劇烈變動，將來不及因應，影響將相對顯著。

此外，技嘉積極推進導入「主板與CPU通路整合銷售」的新模式，預期第2季新主機板出貨就有望放量，此舉不僅強化市場推廣效率，也能更緊密與客戶對接需求，提升品牌與通路價值。同時看好今年下半年筆電市場將迎來「換機潮」與「顯卡世代交替」的雙重利多，公司將積極掌握這波商機，加速旗下阿洛斯（AORUS）筆電佈局，預期下半年筆電營收表現可望提升。

葉培城亦指出，消費市場方面，歐洲目前處於淡季階段，中國則因618購物節銷售動能穩定，雖整體中國景氣不如預期，但對科技產業的衝擊相對較小。技嘉擁有良好的應變能力，若關稅沒有出現極端升幅，公司將可穩定運行，持續擴大市占率。

葉培城表示，5月業績表現仍優於預期，即便受到部分提前拉貨現象影響，主要也集中在美國地區，其他區域市場不受影響，公司將設法彌補調整，維持全年穩健成長目標不變。雖外部環境變數不少，但產業基本面與產品優勢仍具競爭力，「不會讓股東失望」。

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