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台航：地緣政治加關稅 今年審慎樂觀

2025/06/10 10:33

台航對今年營運看法審慎樂觀。（台航提供）台航對今年營運看法審慎樂觀。（台航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航運台航（2617）今日舉行股東會，台航董事長劉文慶指出，為提升營運效率與市場競爭力，近年積極推動船隊汰舊換新計畫，目前船隊平均船齡約為5.3年，維持年輕且具競爭力的船隊配置，現有船型以4萬至8萬載重噸的中小型船舶為主，不僅具備航線靈活性，且受運價波動影響相對較低，有助穩定營運表現。

對下半年市場展望，劉文慶說，若以色列和哈馬斯順利達成停火協議，紅海亞丁灣航道航恢復常態航行，可能壓抑船噸需求，對運價產生壓力，但若俄烏戰事能順利落幕，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益。

另外，美國與各貿易國關稅談判仍在進行中，關稅的不確定性已對全球的經濟產生影響，尤其是長期投資會暫緩，對乾散貨大宗物資需求造成不利的影響，再加上中國房地產仍處低迷，根據Clarksons預估，今年全球乾散貨海運需求將較去年下滑1%，今年的平均運價可能會低於去年。

台航預計2026年及2028年分別交付2艘4萬噸級與2艘6萬噸級新造船，屆時船隊總噸位將進一步擴大，整體運能與市場競爭力亦將同步提升。

台航第一季合併營收約10.2億元，與去年同期持平，營業毛利約3.9億元，較去年減少約0.44億元，減幅約10.16%，台航指出，第一季世界乾散裝船運價延續去年第四季走勢，各船型運價均較去年同期疲軟，尤其以海岬型船舶運價跌幅接近50%最深。鐵礦砂占海岬型船舶運載約70%，又以中國進口占大宗。中國鐵礦砂進口於第一季相較去年同期下滑8%，原因除了中國內需及房地產市場不佳外，各國開始對中國傾銷之鋼材採取提高關稅政策，導致中國鋼鐵廠進口鐵礦砂下降。在海岬型運價不佳情況下，中、小型船亦受拖累，進而對獲利造成部分影響。另外中小型船舶運價與全球景氣密切相關，受美國貿易保護主義及關稅不確定影響，全球景氣及投資上半年似有減緩的趨勢。

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