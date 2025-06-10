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獨家》萬海貨輪貨櫃爆炸 泰安產險等3業者共保 保額約6.6億元

2025/06/10 10:30

萬海航運貨輪發生貨櫃爆炸意外，該船的船體險由泰安產險等3業者共保，保額2200萬美元（約新台幣6.6億元）萬海航運貨輪發生貨櫃爆炸意外，該船的船體險由泰安產險等3業者共保，保額2200萬美元（約新台幣6.6億元）

〔記者李靚慧／台北報導〕萬海航運（2615）新加坡子公司的「旺春輪」在航往印度孟買途中發生爆炸事件，據了解，事故船隻屬於中小型舊船，船體險保額2200萬美元（約新台幣6.6億元），該水險保單雖由國內3家產險公司共保，但萬海集團子公司泰安產險分攤的比例達90%以上，因多數已安排再保，自留損失最高僅有千萬元的規模。

產險業者指出，一般海上運輸的貨輪，主要投保的保單可分為3大部分，第1部分是「船體險」，投保金額需視船體大小、新舊、承載貨櫃數量而定；第2部分是船上的貨櫃，各家貨主必須自行找產險公司投保「海上運輸保險」，承保的範圍包括從Ａ港口到Ｂ港口的航程；第3部分則屬於第三人責任險，主要是針對漏油導致海域汙染的清汙責任，屬於全球船東共保的聯盟組織。

產險業者指出，萬海航運的船體險，多由其旗下集團子公司泰安產險承保、出單，以此案為例，船體險2200萬美元（約新台幣6.6億元）的保額，雖由3家國內產險公司共保，但估計泰安產險承保比例超過90%，其他部分則由另外2公司分攤，但由泰安產險出單並安排再保，自留比例極低。

至於貨櫃的「海上運輸保險」，因數量眾多，估計國內各大產險公司都有承保。昨晚船隻爆炸發生後，各家產險公司都試圖了解自家承保的貨櫃，是否在該船上？是不是安全？但目前船隻損傷情形尚未明朗。

產險業者指出，雖然萬海的事故船隻航運險保額達2200萬美元，但後續的理賠，還須由第三方公證業者進行鑑定，昨晚雖傳出船長「下令讓船員棄船」，但主要是為確保船員的人身安全，只要船隻仍在海上漂浮未沈船，船體、貨物的損害也許不如想像中嚴重。

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