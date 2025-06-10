新興採取60％長約、40％現貨價策略 對今年審慎樂觀

新興董事長許積皋。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航運新興（2605）今日舉行股東會，新興董事長許積皋表示，中國與印度需求將續為乾散貨與油輪市場主要支撐力，但通膨與利率仍具不確定性，將持續審慎控管營運風險，將以「60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情」為核心策略，同時投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力。

新興目前公司共7艘主力船舶簽訂長期合約，涵蓋卡薩姆型（Kamsarmax）、海岬型（Capesize）與VLOC，合約期間自2024年延續至2026年。其中「華山輪」與「寶山輪」分別以淨TCE日租2.45萬與2.11萬美元簽約，為公司營運提供穩定貢獻。此外，VLOC「天山輪」採CVC合約，租金連結澳洲至中國航線市場價格（C5），再加成4.5%，強化行情上行時的收益彈性。

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新興去年合併營收44.1億元，年增4.3%，稅後淨利14.99億元，每股盈餘達2.56元，主要受惠於海岬型船舶運價攀升與營運效率提升。

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