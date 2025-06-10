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全球供應鏈破碎 台化洪福源：三大經營方針因應

2025/06/10 09:51

全球供應鏈破碎，台化董座洪福源表示，將以三大經營方針因應。（記者張慧雯攝）全球供應鏈破碎，台化董座洪福源表示，將以三大經營方針因應。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對國際局勢震盪，台化（1326）董事長洪福源指出，全球需求保守及產能過剩所引發的紅海效應，今後二、三年必然仍是艱困的情勢，不過，台化秉持「調整產銷結構去蕪存菁」、「提升產品的差異化，創造產品高值化」、「持續追求產品轉型、能源轉型、管理轉型」這三大經營方針持續努力，也透過AI技術在2030年完成後每年創造25億元以上效益。

他表示，「調整產銷結構去蕪存菁」主要是減少不當競爭創造利益，必須拋棄無效的市場佔有率，下調產銷量及營業額。雖然產能操作率偏低情境下，固定、能源及收率等單位成本必然增加，但是自去年起我們透過合併生產、製程調整、AI技術，各項產品成本都有改善，目標是減產不影響單位成本。

第二「提升產品的差異化，創造產品高值化」。洪福源說，面對產能過剩的競爭，「做精、做廣」避開紅海是唯一求生存之道，為此產品需求精，去年終止台灣嫘縈及紡紗生產，今年會暫停部分的塑膠產線，並提升差異化產品超過50%以上；至於拓展市場廣度，已成功交易國家超過80個，但今後將面臨大陸外銷競爭，而國際運費也因地緣政治變動增加成本，因此「服務到位」是拓展的重心，成品認證、品質穩定高值化、營業員素質，都是努力提升的重點。

第三「持續追求產品轉型、能源轉型、管理轉型」。洪福源表示，產品轉型方面，台化自行研發製程的PIA，兩岸開動率超過100%，全球市佔率36％，資源回收中海洋耐隆廢棄物化學回收循環使用，今年以每月800噸為目標，除品牌之外，更將拓展至細丹尼簾布絲供運動腳踏車胎使用；塑膠部回收ABS、PC、PP等供品牌廠 商使用，今年將達成1萬噸的目標，另外r-SM試驗工廠去年成功量產，今年r-PC將建廠試產。

至於能源轉型方面，水力發電去年加入沙鹿自來水廠新成員，今年將有宜蘭的新計劃，太陽能發電兩岸及越南持續開發中，今年底上網綠電將有105MW，新港廠煤改氣發電已進行中，2025年碳排目標比基準年2020節能10%肯定會完成，碳費將會是低費率。

管理轉型部分，洪福源指出，近期運用AI人工智慧優化數據，提升生產、品質、工安及營運，台灣廠區數位孿生模擬工廠，確定今年可以完成，從單元操作AI管理， 到各段製程、全廠、甚至於跨廠整合，完善整廠智慧化，今年起更將推動營運動態管理AI化，應用生成式AI，從原料採購、產銷、銷售都納入數位優化管理，提供最佳管理模式分析，創造最大利潤，目標是2030年完成後每年創造25億元以上效益。

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