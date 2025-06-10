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洛杉磯爆發大規模動亂 羅伯特清崎：美國內戰已經開始

2025/06/10 09:53

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為美國內戰已經開始。（法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為美國內戰已經開始。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）自6月6日起，在洛杉磯展開大規模無證移民執法行動，引發洛杉磯群眾站上街頭抗議示威，目前示威行動持續擴大並失控。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為美國內戰已經開始。

對於洛杉磯爆發大規模動亂，羅伯特清崎週一（9日）在社交平台X發文表示看法，稱美國內戰已經開始，並認為美國與全世界將迎來一個漫長、炎熱且充滿暴力的夏天。

羅伯特清崎認為，當前美國動盪在人口世代分析師史特勞斯（William Strauss）和豪威（Neil Howe）1997年出版的著作《第四次轉折（The Fourth Turning）》一書中已有描述，作者史特勞斯和豪威認為社會是以80年為一個週期運作的。

以美國為例，美國過去幾次「第四次轉折」的事件包括，大蕭條/二戰、美國內戰，以及美國獨立革命。

羅伯特清崎表示，「第四次轉折」通常發生在社會試圖解決當代重大問題的時候，而他和許多人一樣相信，我們當代正試圖解決的重大問題是「金錢是什麼？」。但問題在於我們的銀行家正在透過央行印製的假幣（指法幣）竊取人民的財富。

但儘管如此，羅伯特清崎相信，銀行家掠奪世界的時代即將結束，健全的貨幣、黃金、白銀和比特幣正在從腐敗的銀行家手中奪走權力。

羅伯特清崎稱，正如他多年來所說，黃金和白銀是「上帝的錢」，比特幣是「人民的錢」，要讀者粉絲掌控自己的財富，別再讓銀行家透過稅收和通貨膨脹將自己的財富竊取走。

羅伯特清崎也要讀者粉絲別再存假幣了，存黃金、白銀和比特幣，這樣才能夠在這次第四次轉捩點之前實現轉變。

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