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科技廠建廠不斷 國產建材實業5月營收創同期新高

2025/06/10 09:52

國內科技業積極建廠，國產建材實業受惠，5月營收創歷年同期新高。（圖:國產提供）國內科技業積極建廠，國產建材實業受惠，5月營收創歷年同期新高。（圖:國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕受惠於近年全台興起一股AI科技廠辦建設風潮，國產建材實業（2504）公告5月營收20.4億元創歷年同期新高，月增1.3%、年增3.97%。其中與混凝土相關的國內本業，5月營收達17.77億元，年增4.52％，同時創下國內營收史上第2高紀錄。

國產表示，公司在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，其中新竹廠等區域數廠區，協助台積電等科技大廠進行其寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區大建設，也帶動公司營運穩健成長。

國產累計今年1到5月營收94.08億元，較去年同期年增5.49％，呈現穩健向上。國產日前股東會通過每股配發2.8元的現金股利，以昨日收盤價45.5元計算，現金殖利率約6.1%。

除混凝土本業外，目前國產在全台擁有44.7萬多坪土地，其中位於北市東區門戶的南港大型開發案，該案毗鄰四鐵共構的南港車站，可望在2027年底左右完工後，為該集團帶來長久穩健的營運優勢。

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