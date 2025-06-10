台化董座：台幣升值影響Q2獲利 下半年審慎樂觀

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〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團旗下台化（1326）今（10）日舉行股東會，董事長洪福源一開場即表示，去年營運表現不佳，對所有股東表達歉意，但台化並不氣餒，且近1年來增加2.2萬股東，也感謝股東的支持。

他表示，去年6月起石化、塑膠產品價格大幅偏離，加工差不足，嚴重侵蝕上半年獲利，使得全年獲利受挫，去年稅後淨利3.79億元、每股稅後盈餘（EPS）0.06元，為了股東權益，將動用未分配盈餘，預定分配現金股利0.5元。

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洪福源指出，4月2日美國總統川普公佈對等關稅後，給全球貿易投下了震撼彈，對股市、匯市、消費者信心與經濟都造成巨大的衝擊；加上OPEC+擴大增產油價下跌，對等關稅及台幣升值的效應，嚴重影響石化、塑膠市場及價格，市場窒息使得石化產品的加工差也來到低點，傳統金三銀四旺季已不存在，預估第2季合併營收保守，與第1季相當，售量會增加，但售價會下滑，而台幣兌美元升值，匯損恐影響獲利。

展望下半年，洪福源也說，由於中國與美國川普政府在瑞士達成協議，自5月14日起雙方取消報復性巨額關稅，互相給予90天的緩衝期，關稅對貿易的衝擊有所降溫，市場生氣恢復，後續中美協商的效應，及各國與美國的關稅協商結果，都將重塑全球供應鏈的樣態。

他表示，台化將密切關注市場變化，利用供應鏈破碎、移轉、重組時，在新的市場秩序調整定調前，抓住新的商機，持續推動差異化及拓銷關稅有利國家，提高台化營收及獲利，對於下半年的營運仍持審慎樂觀態度。

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