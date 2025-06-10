稀土告急、生產恐喊卡！印度汽車業籲政府與中國聯繫

：圖為印度孟買的1間車廠。（法新社，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕稀土告急，為獲得供應許可，印度汽車業敦促政府透過外交管道與中方接觸，加快審批流程。報導指出，在稀土磁鐵短缺，印度汽車製造商可能叫停電動車生產，或導致新電動車交付延遲。巴賈傑汽車執行董事夏爾馬坦言，供應和庫存正在逐漸耗盡，如果情況無法緩解，7月的生產將受到嚴重影響。

《印度時報》引述印度報業托拉斯的報道稱，業內人士透露，多家印度供應商已透過其在中國的合作夥伴，向中方相關部門申請稀土出口，但迄今尚未獲得任何許可。

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印度《第一郵報》網站稱，中國7日已表示，願意加快歐盟公司稀土出口的審批，但尚未對印度公司的申請表態。

今年4月，中國對7種稀土元素及相關磁鐵實施出口管制，出口企業須依相關規定向國務院商務主管機關申請許可。印度《鑄幣報》報道稱，這對印度工業產生重大影響，尤其是印度汽車業。報導提到，印度雖然擁有世界排名前5的稀土儲量（約690萬噸），但開採量很小，因此嚴重依賴進口，尤其是從中國進口。

印媒稱，印度已經採取了一些措施，以改變目前的供應情況。今年1月，印度政府批准投資1630億盧比（約新台幣569.47億元）用於發展關鍵礦產產業的計劃，3月又向私營部門開放了稀土勘探的許可。路透社本月引述知情人士的消息稱，印度正與企業進行談判，希望透過提供財政激勵措施，建立稀土磁鐵長期庫存。然而《鑄幣報》提到，這些遠遠不夠，印度進出口銀行的1份報告指出，印度的煉油和加工能力有限，限制了對國內儲備的挖掘。

綜合印度「Republicworld」網站、印度《金融快報》報道，由於稀土磁鐵短缺，印度汽車製造商可能叫停電動汽車生產，或導致新電動車交付延遲。巴賈傑汽車公司執行董事夏爾馬坦言，供應和庫存正在逐漸耗盡，如果情況無法緩解，7月的生產將受到嚴重影響。

印度第一大汽車製造商馬魯蒂鈴木公司則表示，汽車生產並未立即受到影響，但由於供應鏈面臨挑戰，1款車型面臨生產中斷問題。標普全球移動出行印度輕型車產量預測副總監萬加爾表示，目前情勢保持穩定，部分電動車供應受到影響，但仍在可控範圍內。

《印度時報》引述德勤印度負責汽車行業分析師馬哈詹的分析稱，受到中方管制的幾種磁鐵在高溫下具有高磁能量存儲能力和低矯頑力，「到目前為止，其他磁性材料尚未在電動汽車生產等領域中實現大規模商業化應用。」馬哈詹表示，可供回收的土壤驅動動力系統也無法滿足當前電動車的生產需求，汽車製造商也很難迅速或不同電動車的生產系統，汽車製造商也很難滿足當前電動汽車的生產需求，汽車製造商也很難迅速或不同電動車的生產系統。

對此，馬哈詹表示：「希望這種情況能夠透過外交管道得到解決。」印度時報提到，上週早些時候，馬魯蒂鈴木公司高級執行官巴蒂透露，印度業界正與政府進行討論。另根據《金融快報》報道，印度汽車製造商協會也與政府聯繫，希望透過外交途徑介入，尋求稀土磁鐵的供應許可。

印媒稱，印度已開始與越南、印尼、日本、美國和俄羅斯等就稀土磁鐵的供應進行討論。《印度時報》引述專家分析稱，儘管汽車製造商正在探索減少對中國供應依賴的方法，但仍很難找到直接的替代方案。

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