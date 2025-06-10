美太陽能公司接連破產 潔淨能源產業正瀕臨崩潰

在持續的高借貸成本、總統反再生能源政策和高關稅的重擔下，美國潔淨能源產業不堪重負。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在持續的高借貸成本、美國總統川普反再生能源政策和高關稅的重擔下，美國潔淨能源產業不堪重負，太陽能公司接連陷入困境甚至走向破產。

《彭博》報導，家用太陽能公司Sunnova Energy是這波骨牌效應中最新倒下的一員，該公司週一（9日）聲請破產保護。在這之前，Solar Mosaic上週也根據美國破產法第11章聲請破產保護。

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陷入困境的不僅是家用的太陽能公司，根據無黨派組織E2最近的分析，自1月以來，企業已取消或延後超過140億美元（約新台幣4197.2億元）的潔淨能源和電動車投資。

潔淨能源陷入資金困境的同時，美國電力產業正值一個關鍵時刻。公用事業公司爭相滿足運行AI應用程式資料中心日益增長的需求。太陽能、風能和電池倡議者表示，與傳統發電方式相比，這些資源的部署速度更快，成本也更低，但川普政府對化石燃料的支持，正威脅再生能源在市場上的主導地位。

家用太陽能產業的前景尤其黯淡，美國眾議院共和黨員已推動法案，將終止前總統拜登任內具有里程碑意義的氣候法案當中的太陽能電池板聯邦稅收抵免。分析師和企業高層表示，取消這些激勵措施，將摧毀家用太陽能市場，並且已經凍結了投資。

羅斯資本合夥公司（Roth Capital Partners）分析師指出，若稅收補貼被取消，住宅太陽能市場的規模恐將腰斬。Sunnova 雖然早在川普就任前便面臨債務問題，但在銷售疲軟下，業績無法如期還債，加上近期聯邦支持可能中斷，使投資人對其前景更為悲觀。

Sunnova在3月時警告，公司恐將無法持續營運，隨後執行長柏格 （John Berger） 辭職。聲請破產前，該公司股價自年初以來暴跌逾9成。

分析師指出，這一波破產朝反映出美國家用太陽能市場的商業模式，嚴重依賴資本募集與第3方資金。一旦利率走高、補助減少，就容易陷入財務危機。

Raymond James分析師莫爾查諾夫（Pavel Molchanov）警告，若國會最終通過稅收抵免的取消，2026 年之後住宅太陽能市場的前景恐將更加嚴峻。

市場觀察人士指出，除了政策補助的不確定性，美國電網需求正因AI資料中心快速成長而飆升，推升再生能源需求。然而，補助政策的動盪及高利率環境，可能讓整個美國清潔能源產業面臨風雨飄搖的未來。

家用太陽能公司Sunnova Energy週一（9日）聲請破產保護。（路透）

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