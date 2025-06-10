晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2大因素驅動！國際油價衝上4月以來新高

2025/06/10 09:16

國際油價週一（9日）上漲。（路透）國際油價週一（9日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於美元走弱，國際油價週一（9日）上漲，觸及數週高點。投資人同時關注正在倫敦舉行的美中貿易談判，期望達成協議有助改善全球經濟前景，進而推動原油需求。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 71 美分，或 1.1%，收每桶 65.29 美元，盤中最高升至 65.38 美元，創下自 4 月 4 日以來新高。

布蘭特原油期貨漲 57 美分，或 0.9%，收每桶 67.04 美元。盤中最高曾觸及 67.12 美元，為 4 月 28 日以來新高。

美元走軟對油價提供一些支撐。美元指數下跌 0.3%，使得以美元計價的原油對持有其他貨幣的投資者來說更加便宜。

布蘭特原油上週漲幅4%，紐約期油漲幅達 6.2%，主因市場對美中可能達成貿易協議感到樂觀，提振部分投資人的風險偏好。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates的分析師在報告中表示：「這波漲勢在很大程度上是技術面驅動，若沒有新的利多消息支撐，行情很容易回落。目前市場關注焦點仍是美中持續進行的貿易談判。」

美國總統川普與中國國家主席習近平上週四（5日）通電話後，美中官員於週一在倫敦會面，試圖緩解兩國間的貿易緊張情勢。

若美中能達成貿易協議，將有助於提振全球經濟前景，並進一步推動包括原油在內的大宗商品需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財