2大因素驅動！國際油價衝上4月以來新高

國際油價週一（9日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於美元走弱，國際油價週一（9日）上漲，觸及數週高點。投資人同時關注正在倫敦舉行的美中貿易談判，期望達成協議有助改善全球經濟前景，進而推動原油需求。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 71 美分，或 1.1%，收每桶 65.29 美元，盤中最高升至 65.38 美元，創下自 4 月 4 日以來新高。

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布蘭特原油期貨漲 57 美分，或 0.9%，收每桶 67.04 美元。盤中最高曾觸及 67.12 美元，為 4 月 28 日以來新高。

美元走軟對油價提供一些支撐。美元指數下跌 0.3%，使得以美元計價的原油對持有其他貨幣的投資者來說更加便宜。

布蘭特原油上週漲幅4%，紐約期油漲幅達 6.2%，主因市場對美中可能達成貿易協議感到樂觀，提振部分投資人的風險偏好。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates的分析師在報告中表示：「這波漲勢在很大程度上是技術面驅動，若沒有新的利多消息支撐，行情很容易回落。目前市場關注焦點仍是美中持續進行的貿易談判。」

美國總統川普與中國國家主席習近平上週四（5日）通電話後，美中官員於週一在倫敦會面，試圖緩解兩國間的貿易緊張情勢。

若美中能達成貿易協議，將有助於提振全球經濟前景，並進一步推動包括原油在內的大宗商品需求。

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