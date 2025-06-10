不是黃金也非白銀！中國正瘋搶「這種貴金屬」

鉑金自2025年以來的價格強勁上漲，今年迄今已累計上漲超過30%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鉑金自2025年以來的價格強勁上漲，今年迄今已累計上漲超過30%，鉑金現貨價格更站上每盎司1200美元，創下近一年新高。美國銀行（Bank of America）最新報告指出，鉑金價格受惠於中國市場需求回升的推動，特別是在珠寶領域。

《商業內幕》報導，鉑金這波強勁漲勢，不僅呼應了包含黃金在內的貴金屬整體走強趨勢，更反映出其供應短缺問題。美銀分析師上週五（6日）在報告中指出，鉑金的價格受到穩固基本面支撐，並特別強調珠寶業對鉑金的需求。

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美銀分析師們在報告中寫道：「在多年需求下滑之後，現在有跡象顯示中國對鉑金首飾的興趣正在回升。」、「黃金價格上升正在激勵珠寶商尋求多元化，這標誌著與過去的慣例出現轉變。」

中國是全球最大的黃金消費國之一，不過中國在今年4月進口了11.5公噸鉑金，創下1年來的最高進口單月量，顯示珠寶業者正因黃金價格高漲而轉向鉑金。美銀分析師指出，即使黃金首飾需求僅有1%轉向鉑金，鉑金市場的供應缺口將有可能倍增至160萬盎司。

除了珠寶需求以外，鉑金的多元應用性也是支撐其價格的重要因素。鉑金被廣泛應用於汽車催化劑、電子產品與部分綠能技術領域，使其具備更穩定的需求結構。

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