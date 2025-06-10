洛杉磯抗議活動促使馬斯克重回川普陣營

加州洛杉磯爆發大規模抗議，促使本與美國總統川普決裂的特斯拉執行長馬斯克重回其陣營。（蓋帝圖像）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府大力搜捕非法移民的行動，使加州洛杉磯爆發大規模抗議，但抗議也促使本與美國總統川普決裂的特斯拉執行長馬斯克重回其陣營。近日馬斯克在副總統范斯關於「總統不會容忍騷亂和暴力」的文章留言區下發表「美國國旗」，展示對川普政府的支持。

根據《CNN》報導，馬斯克也分享川普在真實社交（Truth Social）上發表的一篇文章的截圖，該文稱加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）和洛杉磯市長凱倫巴斯（Karen Bass）「應該向洛杉磯人民道歉」。

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馬斯克還重新關注了白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller），米勒被認為是川普政府移民政策的主要官員之一。馬斯克上週四取消追蹤米勒，此舉可能和他與川普鬧翻相關。

值得注意的是，雖然馬斯克在移民方面對川普政府展示支持，但不意味著完全認同川普政府所有決策。他仍公開反對川普的大而美法案，只是換成沒有之前直接的方式。

上週日馬斯克轉發了一篇來自諷刺網站「巴比倫蜜蜂」（The Babylon Bee）的文章，標題是「共和黨宣布打算繼續做與大家投票支持他們做的事所相反的事情」。

馬斯克在移民方面對川普政府展示支持，但不意味著完全認同川普政府所有決策。（路透社）

針對馬斯克對川普態度有些許緩和，華爾街分析師表示，希望該局面能持續下去。金融服務公司WedBush分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，雖然沒指望川普和馬斯克能重拾他們昔日的親密關係，但在未來幾個月裡他們在在幕後中間人的幫助下慢慢修復關係也不足為奇。

另外川普對馬斯克的態度也有所緩和。川普週一下午在白宮的活動中對記者說「我祝他（馬斯克）一切順利，非常順利。」

但針對馬斯克如果打電話聯絡自己是否會接聽，川普沒有明確答案。川普只說「我其實還沒怎麼想過。我猜他想跟我說話，我想是這樣的。」

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