台幣升值 溢泰5月營收微降至11.44億元

新台幣升值、溢泰5月營收微降至11.44億元，樂觀看待全年營運。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃水資源概念股溢泰實業（7818）公告5月營收11.44億元、年減8.78％；1~5月累計營收55.61億元，年增4.35％。溢泰表示，營收年減主要是因台幣升值造成匯率影響所致；但隨著全球飲用水安全與健康意識高漲，家用淨水器市場持續快速成長，相關代工業務前景依舊樂觀。

根據台灣海關出口統計資料，2023年及2022年出口類別為「電動家用濾水器」、「其他水過濾或淨化機具」及「過濾芯子」三項總出口額分別為75.98億元及83.98億元，其中溢泰水資源產品銷售分別佔全台出口額46.49%及45.55%，顯示國際市場對台灣製造的高度信任與需求，也象徵溢泰淨水產品的地位。

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溢泰表示，隨著全球對安全飲水與居家健康的高度重視，家用淨水設備市場仍具長期成長潛力，公司將持續深化核心技術研發，並在站穩台、美市場後，加大歐洲銷售力道，積極拓展海外通路布局，並強化與品牌客戶的合作關係，穩固在全球淨水產品代工市場的領導地位。

同時，面對消費者對智慧化、節能與多功能淨水設備的需求日益提升，溢泰也將加速導入創新解決方案，致力成為國際市場上兼具品質、效率與環保價值的淨水器專業大廠。

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