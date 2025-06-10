稀土卡喉引爆全球供應危機！汽車業陷「全面恐慌」紅色警報（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受中國限制稀土出口管控衝擊，全球汽車製造商擔心中國稀土限制將引發下一場全球供應危機，路透報導，1家德國磁鐵製造商執行長埃卡德（Frank Eckard）表示，如果沒有備用磁鐵供應，「整個汽車產業都陷入了恐慌」，為因應稀土短缺，汽車業高層再次被迫進入“作戰室”，積極囤貨，找尋替代方案。

路透報導，最近幾週，埃卡德接到了大量電話，有些人告訴他，如果沒有備用磁鐵供應，他們的工廠到7月中旬可能會停工。為了解決稀土短缺，他們願意付出任何代價。

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汽車業高層擔心中國對稀土磁鐵（汽車製造至關重要的材料）的嚴格出口管制可能會影響生產，再次被迫進入“作戰室”。

業界擔心稀土供應緊張可能引發5年內第3次大規模供應鏈衝擊。半導體短缺導致汽車製造商在2021年至2023年左右的生產計畫中取消了數百萬輛汽車的生產。在此之前，2020年的新冠疫情導致工廠停工數週。

這些危機促使該產業強化供應鏈策略。高階主管優先考慮關鍵零件的備用供應，並重新審視即時庫存的使用。即時庫存雖然可以節省成本，但在危機爆發時可能會導致庫存不足。

不過，從打來的電話來看，“沒有人從過去吸取教訓”，他說。

這一次，隨著稀土瓶頸收緊，鑑於中國在市場上的主導地位，該行業幾乎沒有什麼好的選擇。汽車製造商裝配線的命運被交給了一小群中國官員，負責審查數百份出口許可申請。

歐洲汽車供應商協會CLEPA表示，歐洲多家汽車供應商工廠關閉，未來將出現更多停產情況。

CLEPA秘書長克里格（Benjamin Krieger）表示，遲早每個人都會面臨這個問題。

如今，汽車的數十種部件都使用了稀土基發動機，包括側視鏡、立體聲揚聲器、油泵、擋風玻璃刮水器以及燃油洩漏感測器和煞車感知器。

顧問公司AlixPartners表示，中國控制全球高達70%的稀土礦開採量、85%的精煉產能以及約90%的稀土金屬合金和磁鐵產量。根據國際能源總署的數據，1輛電動車平均消耗約0.5公斤（略高於1磅）的稀土元素，而1輛化石燃料汽車的稀土消耗量僅為電動車的一半。

礦業公司NioCorp執行長馬克史密斯表示，中國隨時可以打稀土牌，為此，公司正在內布拉斯加州開發1個稀土項目，並計劃在3年內投產。

在整個汽車產業，汽車製造商一直在努力擺脫對中國稀土磁鐵的依賴，甚至開發不需要稀土元素的磁鐵。但大多數努力還需要數年時間才能達到所需的規模。

即使已經開發出適銷產品的企業，也難以在價格上與中國生產商競爭。

德國Heraeus磁鐵回收業務聯席主管David Bender表示，公司目前僅以1%的產能運營，如果銷售額沒有成長，明年將不得不關閉。

總部位於英國的華威聲學公司（Warwick Acoustics）研發出不含稀土元素的揚聲器，預計今年稍後應用於1款豪華轎車。該公司執行長Mike Grant表示，已與其他十幾家汽車製造商進行洽談，但預計這些揚聲器5年內不會應用於主流車型。

汽車公司在尋找長期解決方案的同時，也必須努力避免工廠即將關閉 ，如賓士正在與供應商商談建立稀土庫存。

分析師表示，這些限制可能會迫使汽車製造商生產不具備某些零件的汽車，並將其停產直至這些零件上市，就像通用汽車和其他公司在半導體危機期間所做的那樣。

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