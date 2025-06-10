黃金自1週低點反彈上漲！但「1情況」恐不利

週一（9日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（9日）黃金價格上漲，得益於美元走弱，而投資人正密切關注進行中的美中貿易談判，專家指出，若美中貿易會談有正面結果，短期內可能不利於金價。

紐約黃金期貨上漲0.2%，報每盎司3354.90美元；黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司3335.02美元，稍早一度跌到一週低點。

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《路透》報導，美國和中國高階官員在倫敦啟動第2輪貿易談判，是繼5月初日內瓦會晤以來的首次會談。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「如果美中貿易會談有正面結果，短期內可能不利於金價，但不會有太大影響。」

他說：「我認為經濟疲軟、可能的降息以及風險偏好動能減弱，將促使人們轉進黃金。當然，對通膨升溫的預期也會。」

投資人還在等待本週的美國消費者物價指數（CPI）數據，以評估美國經濟健康狀況，並預測美國聯準會（Fed）的降息軌跡。

週末的數據顯示，中國央行5月是連續第7個月增加黃金儲備。

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