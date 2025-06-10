稀土王牌成功換取美科技鬆綁 ! 川普直言 : 「中國不容易對付」

中美貿易談判在倫敦舉行，旨在緩解科技技術和稀土元素運輸的緊張局勢。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中兩國於昨（9日）在英國倫敦舉行高階貿易談判，並聚焦於出口管制議題。《彭博》報導，美國願意取消部分科技出口的限制，以換取中國放寬對稀土出口的限制，川普政府則準備取消近期針對晶片設計軟體等產品的措施。

而川普總統週一在白宮對記者說，「中國不容易對付」。

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一位美國官員表示，美國和中國之間的貿易談判將進入第二天，雙方希望緩解「科技技術和稀土元素運輸」的緊張局勢。對於中美雙方的貿易攻防，川普總統稱，與中國談判並不輕鬆，但已經取得好的進展，我收到的都是好消息。

專家預測，川普政府將部分放鬆對中國的限制舉措，以確保從中國拿到稀土供應。《彭博》引述談判官員表示，「川普政府已經完成解除半導體設計軟體、飛機引擎零件，以及化學和核能機構領域出口管制的準備工作」。

《金融時報》指出，川普考慮放寬美國晶片出口限制，確保中國稀土安全。白宮國家經濟委員會主席凱文·哈塞特週一向《CNBC》表示，我們的預期是中美雙方握手之後，美國將立即放鬆所有出口管制，並批量釋放稀土。

《金融時報》指出，哈塞特的言論「首次顯示」，川普願意將出口管制擺在談判桌上。哈塞特沒有具體說明將放寬哪些出口管制，但暗示美政府不會放鬆旨在阻止美國晶片製造商輝達向中國集團銷售高端AI晶片的限制。

據了解，稀土對包括智慧型手機、戰鬥機和核反應器棒在內的一系列能源、國防和科技產品至關重要，而中國掌握了稀土產量、佔全球近70%，日前中國透過管制稀土策略，掐住美國供應鏈，所造成的蝴蝶效應，讓美國川普總統急於與中國國家主席習近平「通電話」，期望解決「稀土之荒」。

對此，戰略與國際研究中心關鍵礦產安全計畫主任格蕾絲琳·巴斯卡里安（Gracelin Baskarian）剖析了稀土供應鏈，該供應鏈維繫著中美兩國之間的聯繫，因為科技創新對稀土材料的依賴程度日益加深。

據報導，中美兩國代表團第一天的會談時間從下午2點左右至晚上8點進行了，總計約共6個小時的討論，隔日上午10點雙方在同一地點進行談判。美方有財政部長史考特·貝森特、商務部長霍華德·盧特尼克、美國貿易代表辦公室代表傑米森·格里爾出席，中方則由被稱為「經濟專家」的國務院副總理何立峰率領。

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