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萬海貨輪大爆炸「載什麼」？疑釀禍「貨物清單」曝光

2025/06/10 09:25

萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萬海（2615）旗下WAN HAI 503旺春輪，台北時間2025年6月9日在印度西岸航行期間發生大爆炸，大量濃煙竄出，狀況嚴重。根據印媒查閱現有資料，這艘貨輪上確實載運著許多高危險、高度易爆易燃的貨物，但實際情況仍需等貨運公司出面說明。

印度媒體報導稱，近50個貨櫃被巨大的爆炸力量打入海中，甲板上一片狼藉，並持續起火冒黑煙，且因火災中吞噬的貨櫃數量很多。

根據印度媒體查閱的貨物清單顯示，船上載有4類危險貨物：易燃液體（第3類）、易燃固體（第4.1類）、易自燃物質（第4.2類）及有毒物質（第6類）。

其中外媒強調，旺春輪裝載「易自燃物質」屬於第4.2類，這類物質，有些接觸空氣就會自燃，有些遇水引發反應，所以必須保存在墮性的油類，才能維持穩定安全。

要是包裝不夠堅固出現破損，墮性油外洩，使致自燃物質接觸空氣或是水，那就會造成嚴重的反應。根據國際海事組織指南規定，自燃物質是指在空氣中暴露5分鐘內即可著火，或無需任何外部能量即可自熱的液體或固體。

不過實際情況還需要等貨運公司出面說明。根據公開資訊觀測站，9日萬海發布重訊表示，公司正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事項。

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