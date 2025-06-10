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中國關稅衝擊！美國5月海運貨櫃進口量大降近3成創疫情來之最

2025/06/10 08:19

中國關稅衝擊！美國5月海運貨櫃進口量大降近3成創疫情來之最（路透）中國關稅衝擊！美國5月海運貨櫃進口量大降近3成創疫情來之最（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕供應鏈技術提供商Descartes表示，受美國總統川普145%關稅的影響，美國5月份從中國海運進口的商品年減28.5%，創疫情爆發以來的最大降幅。

Descartes指出，由於進口商在到岸成本上升的情況下，重新評估採購策略，未來幾個月中國原產進口量可能會繼續疲軟。

路透報導，中國是美國透過海港進口商品的最大供應國，其中包括美國最繁忙的洛杉磯/長灘港。美國國內企業包括零售商沃爾瑪、汽車製造商福特等企業皆依靠這些商品來運作。

從中國進口的主要商品包括家具、床上用品、塑膠製品、機械、玩具和體育用品。

上個月，美國和中國同意暫停90天的懲罰性對等關稅。美國和中國官員週一在倫敦舉行會晤，旨在化解世界最大經濟體之間這場事關重大的貿易爭端。

港口高層和航運顧問預計，在關稅休戰期間，來自中國的貨物吞吐量將反彈，儘管幅度會較為溫和。這是因為美國在休戰期間將許多中國商品的關稅下調至30%。

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