美國全球封殺華為昇騰晶片！任正非親上火線回應揭影響

華為創辦人任正非。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府5月警告全球AI業者，若使用華為的昇騰（Ascend）AI晶片，將違反美國出口管制措施，華為創辦人任正非近日接受中國官媒《人民日報》專訪，被問到昇騰晶片被警告使用風險，對華為有什麼影響的問題時，任正非指出，美國誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害，指出單晶片系統還是落後美國一個世代。「我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。」

根據《人民日報》週二（10日）刊出的任正非專訪，在上述問題回答完後，任正非被《人民日報》記者追問「如果說有困難，主要困難是什麼？」任正非卻回應：「困難就困難嘛，什麼時候沒有困難？刀耕火種的時候不困難嗎？石器時代不困難嗎？人類用石器的時候，哪能想到有高鐵。」

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任正非緊接著話鋒一轉，表示中國在中低端晶片上是可以有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力。特別是化合物半導體機會更大。「我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，利用集群計算的原理，可以達到滿足我們現在的需求。」

任正非說，軟體是卡不住脖子的，他認為那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。他並點出困難在「我們的教育培養、人才梯隊的建設」。看好中國將來會有數百、數千種操作系統，支持中國工業、農業、醫療等的進步。

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