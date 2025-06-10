川普斷哈佛留學生簽證！經濟代價出爐

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高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府與哈佛大學之間圍繞國際學生簽證的爭鬥不斷升級，可能會帶來高昂的經濟代價，根據最新數據顯示，哈佛大學擁有超過6000名國際學生，為當地提供了超過1125個就業崗位，並為大波士頓經濟貢獻了1.8億美元（約53.82億元），其中大部分是透過學生支出。

CNBC報導，根據國際教育工作者協會（NAFSA）最新數據，2023-24學年，在美國學習的國際學生為美國經濟貢獻了438億美元（約新台幣1.3兆），光是在麻薩諸塞州，國際學生就貢獻了近40億美元（約新台幣1196億元），並支持了超過3.5萬個工作機會。

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與大多數其他大學相比，哈佛大學的國際學生比例高得離譜2024-25學年，國際學生將佔哈佛大學總入學人數的27%，高於10年前的22.5%。

根據經濟軟體和分析公司Implan的最新分析，哈佛大學擁有超過6000名國際學生，為當地提供了超過1125個就業崗位，並為大波士頓經濟貢獻了1.8億美元，其中大部分是透過學生支出。

Implan經濟學家馬克森（Bjorn Markeson）表示，禁止國際招生可能會破壞重要的收入來源。

由於哈佛大學的國際學生人數非常多，它的影響會更大，他進一步指出，經濟是1個網絡結構，資金會流動。它們不會只停留在一個地方，當波士頓發生什麼事，就會影響到整個新英格蘭地區。

《普林斯頓評論》主編羅伯特·弗蘭克表示，外國學生通常也支付全額學費，這使得國際招生成為哈佛大學和美國許多大學的重要收入來源。

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